شاكيرا: أعبّر عن «مشاعري الحقيقية» بالإسبانية فقط

هامبورج (د ب أ)

حققت المغنية الكولومبية شاكيرا نجاحا مدويا بأغانيها باللغة الإنجليزية مثل «وينيفر، ويريفر» (في أي وقت، في أي مكان) و«هيبس دونت لاي» (الأرداف لا تكذب)، لكن يبدو أنها لا تستطيع التعبير عن بعض الأمور إلا بلغتها الأم «الإسبانية».

وقالت شاكيرا في تصريحات للنسخة الألمانية من مجلة «كوزموبوليتان»: «المشاعر الحقيقية لا أستطيع التعبير عنها سوى بالإسبانية». وذكرت شاكيرا (40 عاما)، أن ألبومها الجديد «إلدورادو»، وتعني (المُذهّب) يعزز أصولها اللاتينية، حيث تغني فيه باللغة الإسبانية، وقالت: «أنا في هذا الألبوم فنانة أميركية لاتينية. وهذا أمر ذو قيمة بالنسبة لي».

من ناحية أخرى، ذكرت شاكيرا أنها تغيرت كثيرا بزواجها من لاعب كرة القدم المحترف جيرارد بيكيه وإنجاب طفليها، وقالت: «في الماضي كانت كل الأمور تدور حولي فقط، الآن تلعب أسرتي الصغيرة الدور المحوري». وأوضحت شاكيرا أنها سعيدة بهذا الواقع الجديد، وقالت: «لم أعرف لفترة طويلة شيئا سوى العمل لأنني بدأت مسيرتي الفنية منذ الصغر»، مضيفة أنها أشبه ببدوية تجوب العالم، موضحة في المقابل أنها لا تريد الاستغناء عن هذه الفترة لأنها تعلمت وعاشت فيها الكثير. تجدر الإشارة إلى أن شاكيرا اضطرت لإلغاء حفلها في مدينة كولونيا الألمانية التي كانت مقررة أمس، والتي كانت تستهل بها جولتها العالمية، بسبب إصابة في الأحبال الصوتية. واعتذرت شاكيرا عن إلغاء الحفل على صفحتها على الإنترنت، وأعلنت أنها ستحدد موعدا جديدا في وقت قريب.