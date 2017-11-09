الشارقة (الاتحاد)

تشارك مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في الدورة ال 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بجناح مميز يضم باقة من كتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بالإضافة إلى كتبٍ من منشورات المدينة، يتقدمها الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية، وعرض بالفيديو يعرف بأهم فعاليات المدينة، ومنها مهرجان الكتاب المستعمل الذي تنظمه منذ العام 2006 ومخيم الأمل الذي تنظمه منذ العام 1986.

وأكدت منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، اهتمام المدينة الكبير بالقراءة وتشجيع طلبتها ذوي الإعاقة وجميع أبناء المجتمع عليها، ولا أدل على هذا الاهتمام من مهرجان الكتاب المستعمل الذي تنظمه منذ العام 2006 بهدف تعزيز قيمة الكتاب وأهميته وتسهيل اقتنائه بأسعار رمزية وتنمية روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتوفير إيرادات مالية بطريقة مبتكرة تساهم في الارتقاء المستمر بواقع للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على قضاياهم الحقوقية.

ولم تقتصر مشاركة المدينة في المعرض على الكتب بل نظمت مجموعة من الورش لاقت إقبالا واستحساناً من زوار المعرض، ومنها ورشة (قراءة قصة) التي أشرفت عليها الدكتورة سامية محمد صالح مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، واستهدفت من خلالها 25 طفلاً ذا إعاقة وغير معاق.