رئيس رومانيا يرفض ترشيح «مسلمة» لرئاسة الوزراء

بوخارست (أ ف ب)

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الثلاثاء، ترشيح الحزب الاشتراكي، الفائز في الانتخابات التشريعية، لسفيل شحادة رئيسة للوزراء.

وقال يوهانيس خلال كلمة متلفزة «درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح».

وبعد فوزه في انتخابات 11 ديسمبر، اقترح الحزب الاشتراكي الأسبوع الماضي سفيل شحادة (52) التي تنتمي إلى الأقلية ذات الأصول التركية في رومانيا، وكانت ستكون أول امرأة مسلمة على رأس حكومة في الاتحاد الأوروبي.

ولم يبرر الرئيس الذي ينتمي إلى اليمين الوسط، رفضه لكنه طلب من تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وائتلاف الليبراليين والديموقراطيين اقتراح اسم آخر.

ويتمتع الاشتراكيون الديموقراطيون مع حليفهم الليبرالي «الدي» بالغالبية المطلقة في البرلمان حيث يشغلون 250 مقعداً من أصل 465. وسفيل شحادة غير معروفة وهي متخصصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في 2015.

وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو درانيا أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء لأن بحقه حكماً بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي، مما يحرمه حسب القانون تولي أي منصب وزاري.

واتهمت المعارضة درانيا بأنه اختار شخصاً سيمهد له الطريق ليصبح رئيس الوزراء، معتبرة أنه قادر على التحكم بها بعد أن كان شاهداً على زواجها من رجل أعمال سوري حصل على الجنسية الرومانية في 2015. وقال وزير العدل السابق كاتالين بريدوي «لا أفهم كيف يمكن السماح لشحادة بالاطلاع على معلومات دفاعية سرية من حلف شمال الأطلسي بشكل خاص».