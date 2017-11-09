سيف بن زايد يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة

أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه، الفريق أول. م الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة، وعدداً من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الموجودين حالياً في الدولة، لحضور دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة «أبوظبي 2017».

واستمع سموه من رئيس وأعضاء الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة إلى شرح موجز حول نشاطات الاتحاد ومساعيه لتحقيق أهدافه الرامية لتعزيز وتشجيع الرياضة الشرطية، بما يتفق مع أهدافه في نشر ثقافة التنافس الشريف وتعميق المعرفة والثقافة الرياضية، وتعميمها بين الأجهزة الشرطية حول العالم.. كما تبادل الحديث حول مجريات دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة، المقامة حالياً في العاصمة أبوظبي.

حضر اللقاء العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة بمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للدورة، والعميد وليد الشامسي مدير عام كلية الشرطة مدير الدورة، وعدد من ضباط الوزارة.كما حضره من جانب الاتحاد الدولي للشرطة ساندرو ديركس الأمين العام للاتحاد، والعقيد خالد النجار الأمين العام المساعد ومدير المكتب الرئاسي، والعقيد خالد الخياط عضو اللجنة الفنية، والعقيد طارق السداني المدير الفني للجنة العلاقات العامة والتسويق بالاتحاد الدولي.