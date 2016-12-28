«التعاون الإسلامي» نحو إنشاء مرصد إعلامي للمرأة

الرياض (د ب أ)

شرعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في إنشاء مشروع المرصد الإعلامي للمرأة في الدول الأعضاء. وأوضحت مديرة إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل، في بيان لها، أمس، أن المرصد سيضطلع بإصدار تقارير خاصة بمنظمة التعاون الإسلامي حول وجود المرأة في الإعلام في الدول الإسلامية، ونشر أخبار وقصص عن منجزات النساء المسلمات ووضع المرأة في الإسلام.

وأشارت إلى أن المرصد سيعمل على إعداد دليل حول أفضل الممارسات لتمكين المرأة في المؤسسات الإعلامية ومن خلال وسائل الإعلام، وحول ما تتعرض له المرأة من تمييز في ظل الإرهاب.

وأوضحت أن هناك مشاورات بشأن إمكانية استحداث جائزة إعلامية للمرأة في أفضل التقارير الصحفية والإنجازات الإعلامية للمرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، وتقديم الدعم المالي إلى المؤسسات الإعلامية التي تقوم عليها المرأة، ودعم مكانتها في الإعلام.