مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قراراً لمكافحة القرصنة قبالة الصومال

نيويورك (كونا)

اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2383 بشأن مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال. وأكد القرار الذي اعتمد مساء أمس الأول، والمؤلف من 35 بنداً، الحاجة إلى تحرك شامل من جانب المجتمع الدولي لمنع وقمع القرصنة ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها. وأهاب بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية العمل معاً، وتبادل المعلومات والمشاركة والتنسيق، والقيام بكل ما من شأنه التصدي للقرصنة والسطو المسلح.

وأشار القرار إلى تفاقم القرصنة وحالة انعدام الاستقرار في الصومال بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تزيد من الجريمة والفساد والإرهاب. وأهاب القرار مجدداً بالدول والمنظمات الإقليمية القادرة على أن تشارك في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال بشكل خاص، أن تفعل ذلك على نحو يتفق مع القرار وأحكام القانون الدولي.