العبادي: نحتاج إلى 3 أشهر للقضاء على «داعش»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إن القضاء على تنظيم «داعش» يحتاج إلى ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تخوض قوات مدعومة من الولايات المتحدة معارك لطرد الإرهابيين من معقلهم في الموصل التي أعدموا فيها 13 مدنياً، بالتزامن مع كشف القوات العراقية أكبر شبكة أنفاق لهم تربط أكاديمية الشرطة ومديرية المرور في محافظة نينوى. ونقل التلفزيون العراقي عن العبادي إن الأوضاع تشير إلى أن العراق يحتاج إلى ثلاثة أشهر للقضاء على «داعش»، متراجعاً عن تعهده بالقضاء على التنظيم الإرهابي نهاية العام الجاري. وجاء ذلك رداً على تصريحات لقائد التحالف الدولي ستيفن تاونسند قال فيها أن الأمر يحتاج إلى سنتين.من جهة أخرى، أعلنت مصادر استخبارية عراقية أمس، أنها ضبطت أكبر شبكة أنفاق لـ«داعش» تربط أكاديمية الشرطة ومديرية المرور في نينوى في حي الزيتون والهياكل ودمرتها بالكامل. كما أحبطت القوات الأمنية هجوماً &rlmللتنظيم الإرهابي في قرية ام كصر ضمن ناحية السلامية جنوب شرق الموصل، وقتلت 13 من عناصره، وفقا لمصدر أمني.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات نينوى وصول تعزيزات &rlmأمنية محلية إلى الأحياء المحررة ضمن المحور الشرقي في الموصل، وانسحاب قوات &rlmجهاز مكافحة الإرهاب منها.&rlm وقال قائد العمليات اللواء الركن نجم الجبوري، «إن التعزيزات الأمنية انتشرت من أجل مسك &rlmالأرض وحماية أبناء الموصل».

وفي شأن متصل، أعلنت منظمة دولية لحقوق الإنسان في العراق أمس، أن تنظيم «داعش»، أعدم ميدانياً 13 شخصاً، من بينهم صبيان، إثر انتفاضة في قريتي الحود واللزاكة المتجاورتين والواقعتين على بعد 50 كلم جنوب الموصل، إثر محاولات محلية لطرد مقاتلي داعش من القريتين».

من جانب آخر، قال مصدر أمني أمس، إن طائرات التحالف الدولي دمرت معظم الشوارع في حي القدس شرق الموصل للحد من قدرة التنظيم الإرهابي على شن هجمات انتحارية، مع استعداد القوات العراقية لاقتحام الحي خلال ساعات.