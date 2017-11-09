الديوان الملكي السعودي يشيد بالحملة ضد الفساد

الرياض، واشنطن (وكالات)

أشاد الديوان الملكي السعودي، بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الفساد وصيانة المال العام، وبناء مستقبل الدولة المشرق، وكتب سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «من بين الرماد الملتهب تنهض العنقاء، هذه السعودية الجديدة، ذعر عند الصغير المجاور واحترام من الكبار، حزم وعزم، ومستقبل مشرق».

وتابع: «انجلى الليل الطويل وأشرقت شمس العدالة والعز والقيادة والريادة، والكل عرف وسيعرف حجمه فقد نهض المارد، شكراً سلمان.. شكراً محمد بن سلمان». وكان‏ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مساء السبت الماضي، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.