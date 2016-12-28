اليمن: سنتصدى لمحاولة الانقلابيين بث الفكر الطائفي في «التعليم»

بسام عبدالسلام (عدن)

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن حسين عرب، أن بلاده لن تسمح للانقلابيين ببث الفكر الطائفي في المناهج التعليمية.

وأضاف أن هناك خطوات قادمة لإيجاد مناهج تعليمية صحيحة ترتكز على بناء الإنسان والمجتمع وبعيداً عن الأفكار الطائفية أو المتطرفة التي تحاول الميليشيات الانقلابية أو التنظيمات الإرهابية بثها إلى أجيال المستقبل خصوصاً في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، مؤكداً أن الحوثيين يحاولون تجهيل الشعب عبر الأفكار الهدامة التي يحاولون فرضها عبر تحريف المناهج التعليمية وتكريس ثقافة متخلفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح الورشة الوطنية لتطوير المناهج التعليمية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بمشاركة عدد من الأكاديميين والتربويين.