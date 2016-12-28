حزمة مشاريع إماراتية جديدة في شبوة

شبوة (وام)

كشفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية عن حزمة من المشاريع الجديدة في محافظة شبوة اليمنية والتي تعتزم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتنوع ما بين صحية وخدمية وبنية تحتية ومواد إغاثية، مشيرة في الوقت نفسه إلى مساع حثيثة للعمل على سد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المحافظة.

جاء ذلك على هامش الاتفاقية التي وقعتها أمس، هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مع شركة «راس القلعة» للمقاولات لتمويل تنفيذ مشروع صيانة وتأثيث مركز صحي في منطقة بئر علي التابعة لمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية.

ووقع الاتفاقية عبدالله المسافري ممثل الهلال الأحمر الإماراتية في حضرموت بحضور مشرفي مشاريع الهيئة في حضرموت ومحمد الشكلية مدير عام مديرية رضوم وعدد من المسؤولين في المديرية.

وأوضح المسافري أن الاتفاقية تأتي في إطار المشاريع الصحية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في محافظة شبوة لمساعدة سكانها على اجتياز الأزمة التي يعيشونها جراء الحرب الذي أشعلها الانقلابيون.