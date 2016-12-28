ثعبان يودي بحياة رجل سبعيني

سيدني (أ ف ب)

توفي رجل أسترالي سبعيني متأثراً بلدغة أفعى من أخطر الأنواع في العالم تسللت إلى منزله، في حادث نادر من نوعه، بحسب ما أعلن مسؤولون، أمس الثلاثاء. ووقع الحادث الأسبوع الماضي، حين كان الرجل (77) عاماً في منزله بولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا، فعثر في الصالة على ثعبان من نوع «تايبان» الساحلي، ويعد هذا النوع ثالث أخطر أنواع الأفاعي بالعالم. ولدغت الأفعى الرجل في قدمه فيما كان يحاول قتلها بمجرفة.

وقالت المسعفة فاليري نوبل التي هرعت مع فريق من المسعفين إلى منزل الرجل «كان مضرجاً بالدماء، من الممكن أن تكون الأفعى قد مزقت أحد أوردته»، ونقل إلى المستشفى، لكنه توفي أمس الأول الاثنين.