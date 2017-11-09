مؤشر بورصة قطر يتراجع 0.94%

الدوحة (مواقع إخبارية)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوي 7856.24 نقطة، فاقدًا 74.54 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية التعاملات 424.8 مليار ريال، مقابل 429.3 مليار ريال في تداولات أمس متراجعة 1.05%، وأثر هبوط عدد من الأسهم القيادية التي تشكل 37% من الوزن النسبي للمؤشر على تراجعات البورصة، حيث انخفض الوطني 0.17%، وصناعات قطر 1.04%، والمصرف بواقع 1.05%.

وشهدت الجلسة تراجعًا جماعيًا للقطاعات أبرزها العقارات بـ1.83%، لهبوط أسهم القطاع الأربعة على رأسها بروة بـ 2.31%. وهبط الصناعة 0.44%، لتراجع 6 أسهم في مقدمتها التحويلية بـ 2.63%. وانخفض البنوك 0.41% لهبوط عدد من أسهمه على رأسها الإجارة القابضة بـ 6.74%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الإسلامية القابضة الارتفاعات بقيمة 9.55%. وقفزت السيولة إلى 636.47 مليون ريال، مقابل 273.04 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تقلصت الكميات إلى 4.64 مليون سهم، مقارنة بـ 8.54 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وتصدر سهم «إزدان» المتراجع 1.7% أحجام التداول بـ 620.3 ألف سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 40.4 مليون ريال.