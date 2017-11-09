ملحقية عسكرية قطرية في الكويت



تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 الكويت (كونا) أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أمس افتتاح الملحقية العسكرية القطرية في الكويت بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار الغانم. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الوزارة في بيان صحفي أن الخضر قال في كلمة سجلت في سجل الشرف إن افتتاح الملحقية سيسهم في توطيد العلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية بين البلدين. وأضاف أن الجيش الكويتي على أتم الاستعداد للتعاون مع القائمين على الملحقية وتذليل كل العقبات في سبيل نجاح عملهم في بلدهم الثاني. فيما قال الملحق العسكري القطري لدى الكويت اللواء الركن بحري الكبيسي إن افتتاح الملحقية خطوة كبيرة من أجل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الدفاع والتعاون العسكري.