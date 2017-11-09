كيري يدعم مقاطعة قطر

واشنطن (مواقع إخبارية)

أعرب وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري عن دعمه ما تقوم به السعودية والإمارات في محاربة التطرف بالمنطقة، وهو ما يتجسد في مقاطعة قطر. وقال في معهد تشاتام هاوس في لندن وفق وسائل إعلام أميركية «أكن احتراماً كبيراً للخطوات التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحريك السعودية نحو الحداثة.. هذا الأمر نقلة ضخمة وتحد ضخم لمحاولة تغيير هذه المجتمعات». وأضاف: «اتخذت السعودية مع الإمارات وآخرين، وقفة حازمة ضد التطرف، الذي سمح له في أكثر أشكاله نفاقا بأن يلعب في المنطقة». وتابع «هذا جزء من التحدي مع قطر، فالمسألة ليست عبارة عن خلاف بين بلدين في المنطقة، وإنما هي جزء من رؤية أوسع بشأن أين سنذهب وهل سنوقف التطرف أم لا».