لشبونة (رويترز)

قالت شركة أوبر أمس، إنها أبرمت صفقة مع إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» لتطوير برنامج للتحكم في مسارات «التاكسي الطائر» في الجو على امتداد مسارات خدمات التوصيل التي تقدمها أوبر على الأرض.

وقالت أوبر إن هذا أول عقد خدمات رسمي تبرمه ناسا يتعلق بالتحليق على ارتفاعات منخفضة وليس في الفضاء الخارجي. وكانت ناسا استخدمت مثل هذه العقود لتطوير صواريخ منذ خمسينيات القرن الماضي. وقال جيف هولدن مدير الإنتاج بأوبر إن الشركة ستبدأ في اختبار خدمة التاكسي الطائر بمركبة تسع أربعة أشخاص وتتحرك بسرعة 200 ميل (322 كيلومترا) في الساعة في لوس انجلوس عام 2020 وهي ثاني سوق لاختباراتها بعد دالاس/&rlmفورت ورث.

ومن المقرر أن يكشف هولدن أحدث خطط الشركة المتعلقة بالتاكسي الطائر في قمة الإنترنت وهو مؤتمر سنوي يعقد في برشلونة هذا الأسبوع.