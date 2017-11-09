«أبيض الشباب» ينهي التصفيات الآسيوية بالخسارة أمام البحرين

بيشكيك (الاتحاد)

أنهى منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، مشوار مشاركته في تصفيات بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً «إندونيسيا 2018»، بالخسارة أمام البحرين 0-1، أمس على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز عُمان على نيبال 5-0.

ولم تؤثر الخسارة الأولى في سجل «أبيض الشباب» في التصفيات، على صدارته للمجموعة، بعدما حسم التأهل للنهائيات مبكراً، برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من عُمان والبحرين و6 نقاط لقرغيزستان، ولا شيء لنيبال، حيث ضمن منتخبنا صدارة المجموعة، والحصول على بطاقة التأهل إلى النهائيات، في حين ينتظر عُمان تحديد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز منتخبنا على عُمان 5-1 وقرغيزستان على نيبال 2-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز البحرين على نيبال 4-0 وعُمان على قرغيزستان 3-0، وفي الجولة الثالثة فاز منتخبنا على نيبال 1-0 وقرغيزستان على البحرين 2-1، وشهدت الجولة الرابعة فوز «الأبيض» على قرغيزستان 4-1 وتعادل عُمان مع البحرين 1-1.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة منتخبنا أمام البحرين أمس، حتى الدقيقة 73 عندما سجل البحرين هدف الفوز عن طريق البديل علي حسن مفتاح، وأكمل «الأبيض» المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع خليل البلوشي في الدقيقة 28 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وجاءت أحداث الشوط الأول متكافئة بين الفريقين، دون فرص خطيرة على المرمى، حتى طرد خليل البلوشي نتيجة حصوله على الإنذار الثاني، واستفاد لاعبو البحرين من الأفضلية العددية خلال الشوط الثاني، وأثمرت هذه السيطرة عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق البديل علي حسن مفتاح، وضاعت على البحرين فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 88 بعدما وصلت الكرة إلى محمد شرواش في مواجهة المرمى، ولكن سالم حسين تدخل لإبعاد الخطر.