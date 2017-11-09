نهيان بن زايد: دعم القيادة يصل بالرياضة لمنجزات تنموية مهمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن الدعم السخي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقود القطاع الرياضي لمنجزات تنموية مهمة وداعمة للتطور الاقتصادي والسياحي.

ودعا سموه خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي الذي عقد أمس في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس، بحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب الرئيس، ومحمد فاضل الهاملي، ومحمد إبراهيم المحمود، والدكتور علي بن تميم، والدكتور مطر راشد الدرمكي، وعبدالله عبدالرضا الخوري، وحمد علي الظاهري، وفيصل عبدالله الشيخ، دعا كافة الأندية والجهات الرياضية على مستوى الدولة لمؤازرة فريق الجزيرة ممثل كرة الإمارات في منافسات كأس العالم للأندية (الإمارات 2017) والوقوف صفاً واحداً خلف ممثل الوطن وعكس القيم الحقيقية لشعب الإمارات والروابط المتينة للأندية والعمل على توحيد كلمتها لإعلاء راية الوطن في الكرنفال العالمي.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بكافة الأعضاء، مشيداً بالمستوى العام لأداء مجلس أبوظبي الرياضي خلال الفترة الماضية ودوره في دعم رؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة عبر استقطابه المتواصل لأهم الفعاليات الرياضية الدولية، بجانب نهجه الذي يقتفيه في نشر الثقافة الرياضية وترسيخها عبر الفعاليات الرياضية المجتمعية لجعل الرياضة نمط الحياة المثالية لكافة أفراد المجتمع.

وشهد الاجتماع استعراض خطة الفعاليات الرياضية العالمية للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022 )، وأوصى سموه بضرورة دراسة العوائد الاقتصادية والإعلامية لكافة الفعاليات المذكورة في الخطة، كما اطلع على الموازنة العامة للقطاع الرياضي في أبوظبي لعام 2018، والتي تشمل مجلس أبوظبي الرياضي والأندية والجهات التابعة له، كما وجه سموه بدراسة التحديات والعوائق التي تواجه الأندية خلال المرحلة المقبلة، داعياً سموه الأندية لأن تعمل بحسب مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في المجلس.