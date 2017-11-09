«الخليج للاستثمار» تشتري حصة في مجموعة «ترايستار»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «ترايستار»، أمس عن قيامها ببيع حصة أسهم بقيمة 100 مليون دولار أميركي لمؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت، بهدف دعم عمليات النمو والتوسع المستقبلي لـ«ترايستار».

وستصبح الشركة بموجب هذه الاتفاقية مملوكة من قبل شركة «أجيليتي»، ومؤسسة الخليج للاستثمار، ويوجين ماين، مؤسس «ترايسار» والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وستعمل «ترايستار» تحت هيكل شركة جديدة يكون مقرها مركز دبي المالي العالمي، وتحت مسمى «ترايستار القابضة المحدودة»، وستزاول نشاطها ضمن سلطة مركز دبي المالي العالمي.

وسيواصل ماين قيادة «ترايستار القابضة» بصفته رئيساً تنفيذياً للمجموعة. وسيتم تشغيل رأس المال الجديد في عمليات النمو المستقبلية للشركة.

ومن المتوقع أن تصل أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاءات إلى 100 مليون دولار أميركي مع حلول نهاية العام 2017.