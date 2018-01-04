إعلان برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام في نسختها الثالثة، التي ستقام جولتها الرابعة في صالة مبادلة أرينا يومي 12 و13 يناير الجاري، مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم المصنفين في مختلف الأوزان والفئات. وكشفت اللجنة عن برنامج المنافسات، حيث تبدأ في اليوم الأول بنزالات الحزامين الأبيض والبنفسجي للبالغين والأساتذة اعتباراً من الثانية ظهراً، وحتى السادسة، فيما تستأنف في اليوم الثاني من الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة مساء لباق الفئات الأخرى، المتمثلة في أحزمة الأسود والبني والأزرق للبالغين والأساتذة والناشئين بنين وبنات.

وأكدت اللجنة أن البطولة سوف تنقل من قبل العديد من المحطات التليفزيونية لأكثر من 450 مليون مشاهد عبر كل من أبوظبي الرياضية، كومبات سبورت تي في البرازيلي، ومينا ريون تب في، وفلوجرابينج وورلد وايد، وفوكس سبورت باسيا، وفايت نيت ورك في كندا وأوروبا، واسترو في ماليزيا، وستاروب في سنغافورة، وأورينج تي في بانودنيسيا، اي بي اس سبورت بالفلبين، اس سي تي في بفيتنام، ووسنتيل بأستراليا، وسوبر سبورت في أفريقيا، وفايت سبورت في الكاريبيان وأميركا الجنوبية، بالإضافة إلى قناتي دبي والشارقة الرياضيتين.

من ناحيته، أشاد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والمحلي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بدور الرعاة في تطور البطولة منذ نشأتها، مشيراً إلى أنهم شركاء النجاح في كل خطوة، وفي كل إنجاز يتحقق على المستويات كافة، وفي مقدمهم شركة مبادلة للاستثمار، وأبوظبي للإعلام، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وشركة بالمز سبورت الرياضية الذراع الفني للاتحاد، بالإضافة إلى الأسرة والمدرسة واللاعبين من أبناء الدولة الذين كانوا الدافع الأول والهدف الأساسي لتنظيم هذا الحدث الكبير.

وقال: نحن نمضي في النسخة الثالثة من البطولة، ونصل إلى محطة أبوظبي في عاصمتنا الحبيبة، فإن الفرصة متاحة لمشاركة كل لاعبي منطقة الخليج والعرب والشرق الأوسط، لاختبار قدراتهم في هذا الحدث المهم، خصوصاً في ظل حضور عدد كبير من أهم لاعبي العالم المصنفين في مختلف الأوزان والأحزمة، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع كفاءة لاعبي منطقتننا، وإكسابهم الخبرات الدولية المطلوبة، مشيراً إلى أن اختيار أبوظبي وضمها لسلسلة الجولات يستهدف جذب لاعبي هذه المنطقة لحدث مهم ومنظم بطريقة احترافية للمشاركة في نزالات قريبة منهم، وفي بيئة تنافسية إيجابية محترفة، من أجل إبراز مهاراتهم وطاقاتهم.

من جانب آخر، سجل إيجور سيلفا بطل العالم في الحزام الأسود للمشاركة في نزالات البالغين لوزن 110 كجم، وأكد إيجور أنه سعيد بالحضور إلى وطن الجو جيتسو في العالم، مشيراً إلى أنه استعد جيداً خلال الفترة الأخيرة، وأنه كان محظوظات بعدم تعرضه لإصابات، خصوصاً في ظل الاستعدادات المكثفة التي خضع لها في الأسابيع الأخيرة مع زملائه في فريق الكوماندو جروب الذي يتدرب معه.

وقال: قدمنا عروضاً قوية للغاية في الجولة الأخيرة في ريو دي جانيرو نوفمبر الماضي، ومن ضمن أهدافنا أن ننهي مشاركتنا في جولة أبوظبي ضمن أفضل أكاديميات العالم، موضحاً أن الجو جيتسو محظوظة بدعم أبوظبي لها، وعلى الجميع أن يدين بالفضل لأبوظبي في تحول اللعبة من الهواية إلى الاحتراف، مشيراً إلى أن بطولة أبوظبي جراند سلام ولدت قوية لتبقى وتتطور، حيث إنها أصبحت هدفاً لكل أبطال العالم، كما أن الجهود التي تبذل من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي لاعتماد اللعبة في الأولمبياد تحظى بتقدير كل عشاق اللعبة في العالم، وكلهم على ثقة بأن أبوظبي هي التي تقود كل هذه الجهود.