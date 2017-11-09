«الاتحاد للطيران» تنقل 1.2 مليون مسافر بين أبوظبي ونيبال

كاتماندو (الاتحاد)

كرمت الاتحاد للطيران الجهات المعنية الرئيسية في نيبال للاحتفال بعقد من الشراكة والاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للرحلات المنتظمة بين أبوظبي وكاتماندو.

ونقلت الشركة أكثر من 1.2 مليون ضيف بين العاصمتين وما بعدهما منذ عام 2007. وقد استخدم كلُ من مسافري الأعمال والترفيه الخدمات بين أبوظبي وكاتماندو وربط المدينتين على امتداد الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية وشمل ذلك أمستردام والقاهرة وشيكاغو والدمام وفرانكفورت ولندن ومانشستر وميلانو ونيويورك وباريس وروما وسيدني وتورونتو وواشنطن.

وانضم الدبلوماسيون ومسؤولو الطيران إلى شركاء الاتحاد للطيران والسفر مع وسائل الإعلام المحلية وموظفي الشركة المتمركزين في كاتماندو، حيث كرّمت الاتحاد للطيران ولاءهم ودعمهم من خلال فعاليتين في العاصمة النيبالية.

وكان سعيد حمدان النقبي، السفير الإماراتي في نيبال، ضيف الشرف في فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية التي عُقدت في فندق أنابورنا في كاتماندو. وضمّ الحضور أندرية بودنيك، السفير الروسي في نيبال ويفيس أندرا كارمونا، سفير فرنسا في نيبال وديباك أدهيكاري، رئيس البروتوكول في وزارة الخارجية النيبالية.

وأطلقت الاتحاد للطيران رحلات منتظمة بين أبوظبي وبين العاصمة النيبالية يوم 28 أكتوبر 2007 بأربع رحلات أسبوعية. وارتفع عدد الرحلات إلى رحلة يومية في عام 2010، وتضاعف إلى رحلتين يومياً في عام 2013.

وقال سعيد حمدان النقبي، سفير الإمارات في نيبال: «أتمنى أن يستمر كثير من المسافرين من نيبال في السفر مع الاتحاد للطيران والاستفادة من الوجهات العديدة التي تشغلها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العاصمة أبوظبي وكثير من معالمها السياحية». وقال دوغي دوغلاس، مدير مكاتب الاتحاد للطيران في نيبال وبنجلاديش وسريلانكا أن نيبال تمثل جزءاً هاماً لشبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران والتي توفر للضيوف سهولة السفر إلى أبوظبي وما بعدها».

وأضاف:«يحصل ضيوفنا من نيبال على خدمات عالمية المستوى وحائزة على جوائز إلى أكثر من 600 وجهة حول العالم مع الاتحاد للطيران وشركائنا في قطاع الطيران».

وعبّرت بوانا شريستثا، المدير العام للاتحاد للطيران في نيبال، عن تقديرها لتجارة السفر نظير الشراكة طويلة المدى وكرّمت الوكلاء المحليين والموظفين الذين يعملون في الشركة لمدة طويلة بجوائز تقديراً لإنجازاتهم خلال عشر سنوات.