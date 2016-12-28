استثمارات الأندية الأوروبية.. «كعكة على مائــدة الملوك»!

تغطية: رضا سليم وعلي معالي

ومراد المصري

تصوير: أشرف العمرة - أفضل شام

خطفت الجلسة الأولى لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ11، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي الأضواء، مع انطلاق فعالياته أمس، تحت شعار «حوكمة كرة القدم الحديثة»، بعدما تحولت إلى القضية الأهم والأخطر وهي الاستثمارات، في الأندية وهي العقبة الكبيرة التي تشغل أنديتنا وتبحث عن حلول لها، حيث ضغط المؤتمر على «جرح أنديتنا» التي تعاني جراء التسويق وجلب رعاة ومستثمرين من أجل حل مشاكلهم المرتبطة بالأمور المالية، وفتح المؤتمر الملف الشائك أمام أنديتنا بحثاً عن حلول جديدة.

واستعرض أمبرتو جانديني المدير العام لنادي روما الإيطالي، خلال الجلسة التجربة في ناديه بعدما تحول من ميلان إلى روما، وداريوز ميودوسكي مالك نادي ليجيا وارسو البولندي، الذي قص تجربته مع الساحرة المستديرة، وترأس جلسة «أهمية تطبيق الحوكمة في نجاح الأندية المحترفة»، جيف سلاك نائب رئيس قناة توك، وتبارى ضيوف الجلسة في التعامل مع القضية الأخطر، والتي وصفها جانديني بأنها كعكة على مائد الملوك.