استثمارات الأندية الأوروبية.. «كعكة على مائــدة الملوك»!

تغطية: رضا سليم وعلي معالي
ومراد المصري
تصوير: أشرف العمرة - أفضل شام
خطفت الجلسة الأولى لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ11، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي الأضواء، مع انطلاق فعالياته أمس، تحت شعار «حوكمة كرة القدم الحديثة»، بعدما تحولت إلى القضية الأهم والأخطر وهي الاستثمارات، في الأندية وهي العقبة الكبيرة التي تشغل أنديتنا وتبحث عن حلول لها، حيث ضغط المؤتمر على «جرح أنديتنا» التي تعاني جراء التسويق وجلب رعاة ومستثمرين من أجل حل مشاكلهم المرتبطة بالأمور المالية، وفتح المؤتمر الملف الشائك أمام أنديتنا بحثاً عن حلول جديدة.
واستعرض أمبرتو جانديني المدير العام لنادي روما الإيطالي، خلال الجلسة التجربة في ناديه بعدما تحول من ميلان إلى روما، وداريوز ميودوسكي مالك نادي ليجيا وارسو البولندي، الذي قص تجربته مع الساحرة المستديرة، وترأس جلسة «أهمية تطبيق الحوكمة في نجاح الأندية المحترفة»، جيف سلاك نائب رئيس قناة توك، وتبارى ضيوف الجلسة في التعامل مع القضية الأخطر، والتي وصفها جانديني بأنها كعكة على مائد الملوك.
وقال داريوز ميودوسكي إن كرة القدم ليست ملعباً فقط، بل إن النادي مرتبط بالمجتمع ككل، كما إنها ليست أفراد، أو رابطة مشجعين، وقال: «نسعى لتقديم خدمة إلى المجتمع الذي نعيش فيه، وكرة القدم فيها قضايا أخرى، عندما نتحدث عن كيفية جعل الفريق قابلاً للاستمرار وكيف تحقق الأرباح، وبالنسبة إلى الأندية الأوربية الأرباح تبقى في المقام الأول ولكن المشجعين قد يقتلونك إذا لم يفز فريقك بالمباريات والبطولات، ونتطلع إلى ظروف أفضل خلال 10 سنوات مقبلة، وتأسيس أكاديمية للشباب والتقنية». ... المزيد