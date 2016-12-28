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استعادة عقلية الفوز أهم مكاسب «السيتي»

جوارديولا: الدور الثاني للدوري مباريات كؤوس
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تاريخ النشر: الأربعاء 28 ديسمبر 2016

محمد حامد (دبي)

حقق مان سيتي انتصاره الثالث على التوالي في البريميرليج على حساب فريق هال سيتي بثلاثية بيضاء، بعد أن تعرض لخسارتين متتاليتين أمام تشيلسي وليستر سيتي، ورفع «البلو مون» رصيده إلى 39 نقطة ليحافظ على حظوظه في البقاء منافساً على لقب البريميرليج رغم ابتعاد تشيلسي في الصدارة برصيد 46 نقطة، إثر تحقيقه 12 فوزاً متتالياً تحت قيادة مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي.

وعقب الفوز على نمور هال سيتي أكد بيب جوارديولا أن الدور الثاني للبريميرليج سوف يتحول إلى مباريات نهائية على طريقة مواجهات الكؤوس، في إشارة إلى أنه لا مجال لإهدار أي نقاط لكي يستمر سيتي في قلب المنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم، واعترف المدرب الإسباني أن المهمة ليست سهلة في ظل التألق اللافت لفريق تشيلسي.

وتابع جوارديولا: كل ما يجب علينا فعله الآن أن نسعى للفوز في كل مباراة وكأنها آخر مباراة نخوضها، سوف تتحول مباريات الدور الثاني للدوري إلى مواجهات نهائية، هناك مباراة واحدة تفصلنا على نهاية الدور الأول، وهدفنا الوحيد هو تحقيق الفوز في جميع المباريات، في بعض الأحيان لا يهم إذا كان الفارق 7 أو 10 نقاط، حينما يكون منافسك الأقوى يحقق 12 انتصاراً متتالياً.

وكشف المدير الفني لمان سيتي عن أن تفرغ تشيلسي للدوري هو أحد أسرار قوته وانتصاراته المتتالية، وهو ما حدث مع فريق ليستر سيتي الموسم الماضي، فقد حصل على لقب الدوري بسبب تفرغه الكامل للبطولة، على العكس من الموسم الجاري، حيث يعاني حامل اللقب بقوة بعد مشاركته في دوري الأبطال.

وأضاف جوارديولا: ليفربول يخوض مباراة واحدة في الأسبوع، مثلما كان يفعل ليستر سيتي الموسم الماضي، الآن لدينا ليفربول وتشيلسي تنطبق عليهما هذه الحالة، لقد خضنا 7 مباريات أكثر من ليفربول وتشيلسي، ومباريات دوري الأبطال ليست سهلة أبداً، وهذا هو سر صعوبة المهمة، على أي حال سوف نقاتل للحفاظ على حظوظنا حتى النهاية. ... المزيد
     
 

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