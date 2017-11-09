«دبي لتنمية الاستثمار» تناقش المشاريع المبتكرة خلال زيارة إلى الولايات المتحدة

دبي (الاتحاد)

اختتمت ‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الاستثمار، ‬إحدى ‬مؤسسات ‬اقتصادية ‬دبي، ‬بعثتها ‬التجارية ‬إلى ‬الولايات ‬المتحدة، ‬حيث ‬بحث ‬الوفد ‬استراتيجيات ‬التنمية ‬والتركيز ‬على ‬الاستثمارات ‬المبتكرة ‬التي ‬من ‬شأنها ‬تعزيز ‬تحول ‬إمارة ‬دبي ‬إلى ‬اقتصاد ‬معرفي ‬ومركز ‬للابتكار. ‬وهدفت ‬الزيارة ‬الرابعة ‬للولايات ‬المتحدة ‬إلى ‬تسليط ‬الضوء ‬على ‬النجاح ‬الذي ‬حققته ‬الإمارة ‬كمركز ‬للابتكارات ‬الناشئة ‬وبوابة ‬لأسرع ‬الأسواق ‬الإقليمية ‬نمواً ‬في ‬العالم.

وزار وفد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بمشاركة كل من: مجموعة الإمارات، ومركز دبي للسلع المتعددة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، مجموعة من ممثلي القطاعين العام والخاص بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والصناعيين والمديرين التنفيذيين في كل من مدينة سياتل، وبورتلاند.

وكان في استقبال الوفد، معالي عبد الله السبوسي، القنصل العام لدولة الإمارات في لوس أنجلوس، وحظي الوفد بدعم من مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي. وعرض الوفد خلال الزيارات الميدانية والاجتماعات في المدينتين استراتيجيات دبي في مجال التنمية المستدامة، ومبادراتها المتعلقة في ربط الشركات بالأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، ورابطة الدول المستقلة.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «عززت إمارة دبي من مكانتها باعتبارها المكان الأمثل للشركات الأميركية، وبتركيزنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية على المعرفة والابتكار وإطلاع الشركات الأميركية على المزايا التي توفرها دبي، بحيث أصبحت الولايات المتحدة سوقاً مصدراً للاستراتيجيات التوسعية إلى دبي والإمارات على وجه العموم».

وقال أحمد بن سليم،‏‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬دبي‭ ‬للسلع‭ ‬المتعددة: «‬أسهمت ‬بعثتنا ‬التجارية ‬التي ‬توجهت ‬مؤخراً ‬إلى ‬منطقة ‬شمال ‬غرب ‬المحيط ‬الهادئ ‬الأميركية ‬التي ‬نظمتها ‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الاستثمار ‬في ‬تمكين ‬الكيانات ‬الرائدة ‬في ‬دبي ‬من ‬جذب ‬مزيد ‬من ‬تدفقات ‬التجارة ‬إلى ‬المنطقة ‬ودفع ‬عجلة ‬الموجة ‬القادمة ‬من ‬النمو. ‬وفي ‬ظل ‬مساعي ‬الشركات ‬متعددة ‬الجنسيات ‬في ‬الأسواق ‬القائمة ‬للتوسع ‬في ‬الأسواق ‬العالمية، ‬فمن ‬الأهمية ‬بمكان ‬أن ‬نؤكد ‬لماذا ‬تأتي ‬دبي ‬على ‬رأس ‬الوجهات ‬المختارة، ‬وفي ‬الوقت ‬نفسه، ‬أن ‬نفهم ‬متطلبات ‬هذه ‬الشركات ‬وأطرها ‬الزمنية، ‬وبالمثل ‬فإن ‬البعثات ‬التجارية، ‬مثل ‬البعثات ‬التي ‬تنظمها ‬مؤسسة ‬دبي ‬للاستثمار، ‬تبرز ‬أهمية ‬أفضل ‬الممارسات ‬التي ‬يمكن ‬تبنيها ‬بين ‬الدول»‬.

والتقى الوفد مع كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة أمازون وخدمات أمازون ويب، ومن بينهم جيف ويلك، الرئيس التنفيذي لشركة وورد كونسومر، دبي للاستثمار الأجنبي المباشر لمناقشة الشراكات والتوسع المستمر في دبي، ومؤخراً بدأت خدمات أمازون ويب عملياتها في دبي واستحوذت على سوق كوت ومقرها دبي مقابل 2.38 مليار درهم.