«دبي لتنمية الاستثمار» تناقش المشاريع المبتكرة خلال زيارة إلى الولايات المتحدة

دبي (الاتحاد)
اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بعثتها التجارية إلى الولايات المتحدة، حيث بحث الوفد استراتيجيات التنمية والتركيز على الاستثمارات المبتكرة التي من شأنها تعزيز تحول إمارة دبي إلى اقتصاد معرفي ومركز للابتكار. وهدفت الزيارة الرابعة للولايات المتحدة إلى تسليط الضوء على النجاح الذي حققته الإمارة كمركز للابتكارات الناشئة وبوابة لأسرع الأسواق الإقليمية نمواً في العالم.
وزار وفد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بمشاركة كل من: مجموعة الإمارات، ومركز دبي للسلع المتعددة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، مجموعة من ممثلي القطاعين العام والخاص بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والصناعيين والمديرين التنفيذيين في كل من مدينة سياتل، وبورتلاند.
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وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «عززت إمارة دبي من مكانتها باعتبارها المكان الأمثل للشركات الأميركية، وبتركيزنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية على المعرفة والابتكار وإطلاع الشركات الأميركية على المزايا التي توفرها دبي، بحيث أصبحت الولايات المتحدة سوقاً مصدراً للاستراتيجيات التوسعية إلى دبي والإمارات على وجه العموم».
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والتقى الوفد مع كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة أمازون وخدمات أمازون ويب، ومن بينهم جيف ويلك، الرئيس التنفيذي لشركة وورد كونسومر، دبي للاستثمار الأجنبي المباشر لمناقشة الشراكات والتوسع المستمر في دبي، ومؤخراً بدأت خدمات أمازون ويب عملياتها في دبي واستحوذت على سوق كوت ومقرها دبي مقابل 2.38 مليار درهم.