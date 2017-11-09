10 سباقات لبطولة لطيفة بنت منصور لـ «البوني» في الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، أعلن مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية أمس عن اكتمال الاستعدادات لختام النسخة التاسعة 2017، التي ستقام غدا.

كما اعلن عن تنظيم 10 سباقات لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، وتقرر أن تستضيف الصين لأول مرة سباقات للوثبة ستاليونز 2018، ليصل المهرجان إلى الصين ومن بعده كوريا الجنوبية واليابان بالتزامن مع مرور 10 سنوات على المهرجان العالمي ومئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بقاعة اننتارا بفندق القرم الشرقي، بحضور محمد السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان، والشيخ حمدان بن سرور الشرقي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» رئيسة لجنة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»، ود. عبدالله الريس مدير عام الأرشيف الوطني، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»، وخالد حسين ممثل الهيئة العامة للرياضة.

كما حضر المؤتمر مريم الكعبي ممثلة الاتحاد النسائي العام، وخليل الصفار ممثل قناة ياس الرياضية، ونديم لحد ممثل طيران الإمارات، وبات بكلي المستشار الفني لنادي أبوظبي للفروسية، وعدد من ممثلي الرعاة إلى جانب مجموعة من المهتمين بسباقات الخيول العربية الأصيلة وحشد من الإعلاميين.