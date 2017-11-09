300 فرصة استثمارية زراعية بقيمة 18.4 مليار درهم

سيد الحجار (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق في أبوظبي الثلاثاء المقبل فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أغري سكيب 2017»، بمشاركة أكثر من 51 شركة متخصصة في الاستثمار في الأراضي والأصول الزراعية في أكثر من 40 دولة.

وأكد خليفة العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي في أبوظبي، خلال مؤتمر صحفي استضافته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، أنه ينتظر استعراض أكثر من 300 فرصة استثمارية في قطاع الزراعة بعدد من دول العالم، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 5 مليارات دولار (18.4 مليار درهم). وقال العلي: يمثل الاستثمار في قطاع الزراعة نموذجاً مستداماً للمشاريع التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، كما أنه يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تولي جل اهتمامها وعنايتها لرفاه المجتمع باعتباره من أهم أولويات التنمية الشاملة.

وأوضح أن الإمارات تمتلك شركات زراعية عملاقة تعمل في أكثر من 60 دولة في قارات العالم الست ومنها قارة أميركا اللاتينية، ولديها مساحات شاسعة مزروعة في عدد من الدول خاصة السودان ومصر وصربيا ونامبيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا، فضلا عن توافر صوامع كبيرة لتخزين المواد الغذائية في أبوظبي ومختلف إمارات الدولة.

وأشار العلي إلى قوة وجودة موانئ الدولة، فضلا عن تميز الإمارات في الخدمات اللوجستية في العالم بفضل وجود شركات قوية لها في هذا المجال مثل شركة موانئ دبي العالمية، وأشار إلى أن المعرض فرصة مثالية لإبرام عقود وشراكات مع شركات زراعية تنتمي لدول عديدة خاصة من أفريقيا، والتي تملك مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة زراعياً ولا تجد مستثمرين لتمويل زراعتها، لافتاً إلى تخصيص جناح لهذه الدول في المعرض للتعرف على فرصها الاستثمارية.