«أدنوك» تستضيف ملتقى أبوظبي لرؤساء شركات النفط والغاز

أبوظبي(وام)

يشارك 27 من رؤساء أهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم في الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي يُعقد يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري في مبنى المقر الرئيسي لشركة أدنوك في العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك تلبيةً لدعوة من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية « أدنوك « ومجموعة شركاتها.

وسينعقد الملتقى وفق مبدأ «الطاولة المستديرة» وسيوفر منصة استراتيجية لإجراء حوار رفيع المستوى حول الديناميكيات والمتغيرات في قطاع الطاقة والنماذج المختلفة لتحقيق النمو في المستقبل.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «إن التغيّرات الهيكلية في العرض والطلب تعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي، وتدفع نحو دراسة دور شركات الطاقة في المستقبل وفيما يتكيف قطاع الطاقة العالمي مع تغير ديناميكيات السوق، من المهم تبنّي منهجيات جديدة للاستثمار واستراتيجيات السوق لضمان المحافظة على المرونة وتحقيق النمو والازدهار في العقود القادمة..

وفي ضوء الوتيرة المتسارعة للابتكارات في مختلف المجالات، تزداد ضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة كعامل أساسي لرفع الكفاءة وزيادة العائد الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية».