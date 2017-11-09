«أدنوك» تستضيف ملتقى أبوظبي لرؤساء شركات النفط والغاز

أبوظبي(وام)
يشارك 27 من رؤساء أهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم في الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي يُعقد يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري في مبنى المقر الرئيسي لشركة أدنوك في العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك تلبيةً لدعوة من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية « أدنوك « ومجموعة شركاتها.
وسينعقد الملتقى وفق مبدأ «الطاولة المستديرة» وسيوفر منصة استراتيجية لإجراء حوار رفيع المستوى حول الديناميكيات والمتغيرات في قطاع الطاقة والنماذج المختلفة لتحقيق النمو في المستقبل.
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وفي ضوء الوتيرة المتسارعة للابتكارات في مختلف المجالات، تزداد ضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة كعامل أساسي لرفع الكفاءة وزيادة العائد الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية».
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