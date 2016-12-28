روزبيرج يصعد إلى قمة الجبل في موسم الاعتزال

بوينس آيرس (د ب أ)
شهد عام 2016 أحداثاً دراماتيكية في التنس والفورمولا-1 ودوري السلة الأميركي، في الفورمولا-1 وبعدما حل ثانياً في العامين الماضيين خلف زميله البريطاني لويس هاميلتون، توج الألماني نيكو روزبيرج سائق فريق مرسيدس بلقب بطولة العالم للجائزة الكبرى للفورمولا-1 في عام 2016 لتكون المرة الأولى في مسيرته الرياضية التي يحرز فيها لقب البطولة.
ولكن هذا اللقب سيكون الأخير له أيضاً في البطولة، حيث أعلن بعد خمسة أيام من الفوز باللقب في حلبة ياس بأبوظبي اعتزاله اللعب ليفاجئ الجميع بهذا القرار.
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وأضاف روزبرج بهذا إنجازاً جديداً إلى عائلته الرياضية، حيث سبق لوالده الفنلندي كيكي روزبرج أن أحرز لقب البطولة في عام 1982.
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