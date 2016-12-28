خالد محمود.. ظاهرة عالمية في «الطائرة»

أسامة أحمد (دبي)

بات خالد محمود قائد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين ومُعدّ منتخبنا السابق، ظاهرة محلية وعالية، فهو عميد لاعبي الدولة وأكبر لاعب في العالم، حيث يبلغ يوم الأحد المقبل عامه الـ49 وهو من مواليد الأول من يناير 1968 ليكسب سباق اللاعبين الأكبر في العالم والذين ما زالوا يواصلون مسيرة العطاء في الصالات العالمية المختلفة، حيث يأتي في المركز الثاني الروسي إيجور «44 عاماً» بينما يحل في المركز الثالث جوران ونيكولا من صربيا، وصمويل من إيطاليا «43 عاماً»، ويأتي سادساً البرازيلي مارسليو «42 عاماًً متفوقاً على مواطنيه جوستافو وسيرجيو وريكاردو وعلى الروسي سيرجيو وعلى البولندي ماركين بفارق عام.

وأوضح علي درويش الفلاسي الأمين العام المساعد لاتحاد الطائرة، أن خالد محمود ظاهرة في ظل ندرة المواهب بصالاتنا، خصوصاً أن صانع الألعاب أصبح عملة نادرة.

ووصف الفلاسي وجود خالد محمود حالياً بالضروري من أجل نقل خبرته إلى الجيل الحالي من اللاعبين خصوصاً أنه يلعب في مركز مهم إن لم يكن مدرباً فلاعب.

وقال: أتمنى من الجيل الحالي الاستفادة من خبرات خالد محمود خصوصاً في ظل ندرة صانعي الألعاب بعد أن قدم عطاءً متميزاً خلال مسيرته مع المنتخب والأندية التي لعب لها، فهو لاعب خلوق.