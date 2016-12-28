160 لاعباً في «آسيا الغربية» للشطرنج الكلاسيكي

العين (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول بفندق هيلي روتانا ريحان بمدينة العين، منافسات بطولات آسيا الغربية للشطرنج الكلاسيكي للفئات العمرية من 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة من 13 دولة هي الهند وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وسريلانكا وإيران والعراق وسلطنة عمان والكويت وسوريا وفلسطين والإمارات.

وتقام المنافسات وفقاً للنظام السويسري من 9 جولات ويحصل كل لاعب على زمن تفكير 90 دقيقة للمباراة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة طبقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الكلاسيكي وتستمر المنافسات حتى يوم الجمعة المقبل. حضر حفل الافتتاح وقام بأداء نقلة البداية على الرقعة الأولى عبدالعزيز عبدالله حسين الخوري النائب الأول لرئيس الاتحاد الخليجي ونائب رئيس الاتحاد المحلي، والدكتور هشام الجندي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد المصري، وظافر الجبوري رئيس الاتحاد العراقي وهشام الطاهر أمين عام الاتحادين الآسيوي والمحلي رئيس وفدنا المشارك بالبطولة، والدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لنادي العين للثقافة والشطرنج، والمهندس طارق الطاهر عضو مجلس الإدارة مدير البطولة، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة الشطرنج النسائي.

والبطولة هي ثالث بطولات آسيا الغربية، حيث أقيمت خلال اليومين الماضين بطولتي الشطرنج السريع والخاطف وحصدت الإمارات خلالهما 21 ميدالية منها ثلاث ذهبيات.

وأشاد ويجي سوريا لكشمان رئيس اتحاد سريلانكا بالتنظيم المتميز للبطولة رغم المشاركة الكبيرة من اللاعبين والدول في النسخة الأولى، ووجه الشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس نادي العين للثقافة والشطرنج، مثمناً الطفرة الهائلة التي شهدها الاتحاد القاري منذ تولي الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط رئاسة الاتحاد قبل 10 سنوات، تحققت خلالها العديد من الإنجازات.

وقال: شهدت اللعبة نقلة نوعية كبيرة على مستوى القارة، حيث زادت الاتحادات الأعضاء إلى 52، وتم تفعيل أكثر من 15 اتحاداً ومضاعفة المسابقات لتصل إلى 158 بطولة، واستحداث منافسات بما يتناسب الشرائح على الصعيد الفردي والفرق، وارتفع عدد أبطال العالم في الفئات العمرية من القارة، وتم تأهيل المئات من الكوادر الفنية من مدربين وحكام ومنظمين في مختلف البلدان.