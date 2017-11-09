الكورية كيم تشارك في «جولف السيدات»



تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) تحتضن دبي بطولة «أوميجا دبي ليدز كلاسيك» خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبل على ملاعب نادي الإمارات للجولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبات العالم وجوائز مالية تناهز مليوناً و825 ألف درهم (500 ألف دولار أميركي). وارتفعت حدة المنافسة على لقب الموسم في ختام بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك التي أقيمت الأسبوع الماضي في أبوظبي، لتتبقى 3 بطولات في الهند والصين واليابان قبل موعد الختام ديسمبر المقبل، وأعلنت اللاعبة الكورية الجنوبية إن-كوونج كيم، عن عودتها للمشاركة في البطولة، في محاولة منها لتكرار تفوقها عام 2009، حينما توجت باللقب في ذلك الوقت مسجلة رقماً قياسياً بلغ 18 ضربة تحت المعدل، قبل أن تكسره الصينية فينج لاحقاً في عام 2012 بتسجيل 21 ضربة تحت المعدل. وتبدو طموحات كيم كبيرة العام الحالي بعدما حققت 3 انتصارات، منها فوزها الأول في أول بطولة كبرى حينما حققت لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات، لتؤكد اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً، إنها قادمة بقوة لمنافسة الأسماء المرشحة للقب وهن الإنجليزية دام لورا ديفيز، والأميركية بريتني لينسيكوم، والنرويجية سوزان بيترسين. واسترجعت كيم ذكريات انتصارها في عام 2009، حينما سجلت 68 ضربة في الجولة الختامية لتخمد العودة القوية للأميركية ميشيل ووي التي حققت 63 ضربة في الجولة الختامية، وقالت: حينما حققت ووي تلك العلامة المميزة، ظننت أنني سأفقد الصدارة، لكن نجحت بتجنب الأخطاء كلياً عند الحفر التسع الأخيرة، لحظات لا يمكن أن تفارق مخيلتي وانتصار بقي دائماً محفزاً لي للعودة للعب هنا في دبي.