ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ميل تطلق ساعة ﺣﻠﺑﺔ مرسى ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ميل ساعتها الجديدة كلياً «حلبة مرسى ياس آر إم 055» بإصدار محدود يقتصر على 50 قطعة ﺗُﺑﺎﻉ ﺣﺻﺭﻳﺎً ﻓﻲ الدولة، مصنوعة حرفياً من مادة ﺍﻟﺗﻳﺗﺎﻧﻳﻭﻡ الصافي التي تمّ اختيارها بعناية، ويأتي إطلاق الساعة التي تحمل شعار واسم حلبة مرسى ياس ﺗﺟﺳﻳﺩﺍً ﻟﻠﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻭﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ التي تجمع بين شركة ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ وحلبة مرسى ياس معاً. ﻭﻓﻲ إشارة ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺇﻟﻰ التعاون المستمر، ﻗﺩّﻣﺕ ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ ﺳﺎﻋﺔ آر إم 055 ﺑﺄﻟﻭﺍﻥ ﻣﺿﻣﺎﺭ سباق حلبة مرسى ياس، وطغى على الواجهة الأمامية للساعة اللون الأخضر الذي يميز الحلبة. وتم العمل على تصميم الساعة التي تتميز بدقتها بهدف إبراز المعالم الرئيسية التي تجمع بين ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ والحلبة، إذ قامت ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ ﺑﻭﺿﻊ ﺷﻌﺎﺭ ﺣﻠﺑﺔ مرسى ياس ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺡ ﺍﻟﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻝ ﺍﻟﺳﺎﻓﻳﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻛﻝ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ. تُعتبر ساعة حلبة مرسى ياس آر إم 055 ﺍﺑﺗﻛﺎﺭﺍً ﺗﻘﻧﻳﺎً ﻋﺎﻟﻳﺎً ﻣﻔﻌﻣﺎً ﺑﺎﻟﻠﻣﺳﺎﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ المستوحاة من عالم السرعة. كما أن ﺍﻟﺗﺷﻁﻳﺑﺎﺕ ﺃﺟﺭﻳَﺕ ﻳﺩﻭﻳﺎً ﻭﻓﻖ ﺃﻋﺭﻕ ﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ.