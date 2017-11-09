«عربية السيدات» تطلق موقعها الجديد

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المنظمة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، موقعها الإلكتروني الجديد، بعد إجراء عملية تحديث شاملة لواجهته ومحتواه، ويجسد الموقع الجديد، ‬مساعي ‬الدورة ‬للتحول ‬الرقمي ‬في ‬كل ‬خدماتها ‬وعملياتها ‬وآليات ‬التواصل ‬والتسجيل ‬والمتابعة ‬مع ‬المشاركات، ‬لتصبح ‬الدورة ‬أول ‬حدث ‬رياضي ‬في ‬الشارقة ‬صديق ‬للبيئة، ‬وسيعمل ‬الموقع ‬بانتظام ‬على ‬تحديث ‬جميع ‬البيانات ‬أولاً ‬بأول. وتضمنت النسخة الأحدث من الموقع تطويراً لعملية تسجيل اللاعبات والفرق الراغبة في الانضمام إلى الدورة التي تنطلق فبراير المقبل، إذ أصبحت آلية التسجيل الإلكتروني أسرع وأسهل للمستخدم من جهة، وأكثر تنظيماً للجنة العليا المنظمة للدورة من جهة أخرى. وبمجرد إتمام عملية التسجيل بنجاح، يحصل المستخدم على رقم مرجعي لمتابعة حالة طلبه، في حين يرسل الموقع الإلكتروني إشعارات للإداريين المعنيين بشؤون التسجيل لمتابعتها والموافقة عليها في حال كانت مكتملة، أو طلب استكمالها في حال كانت هناك معلومات منقوصة. ويتيح الموقع الجديد للزوار متابعة حية لنتائج المسابقات والمباريات مباشرة بمجرد انطلاقها، ما يبقيهم على اطلاع بنتائج الفرق المشاركة من دون الانتظار حتى انتهاء المباراة، ويغنيهم عن الحاجة لمتابعتها في مواقع رياضية أخرى. وتضمنت الإضافات الجديدة للموقع، خاصية تصميم البطاقات التعريفية للمشاركين من خلال الموقع الإلكتروني، بحيث تدخل المشارِكة بعض البيانات للحصول على بطاقتها التعريفية مباشرة، مع إمكانية استخدامها فوراً.