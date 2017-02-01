«أبوظبي للشراع» يعتمد 21 سباقاً لموسم 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

اعتمد مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 21 سباقاً تراثياً وحديثاً، ضمن روزنامة الموسم الجديد، كما ناقش نتائج الموسم الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس في عام 2017 برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أحمد ماجد المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء ماجد عبدالله المهيري وأحمد سعيد الرميثي وطارق محمد المهيري، بالإضافة إلى ماجد المهيري المدير التنفيذي للنادي.

وناقش مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ميزانية السباقات على مدار العام، وتم اعتمادها بشكل نهائي.

وأشاد الحضور بالنتائج التي حققها فريق النادي في الموسم المنصرم، خصوصاً بعد الحصول على ذهبية البطولة الخليجية، وتم اعتماد برنامج خاص لفريق أبوظبي للشراع استعداداً للنسخة الجديدة من البطولة نفسها المقرر لها الشهر المقبل في الكويت.