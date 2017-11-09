أرينا دي كاريوكا تستضيف «أبوظبي جراند سلام 3» للجو جيتسو

أمين الدوبلي (ريو دي جانيرو)

تنطلق غداً الجولة الثالثة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في نسختها الثالثة التي ستقام نزالاتها في«أرينا دي كاريوكا 1» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إحدى أهم قلاع الجو جيتسو في العالم، وتبدأ أحداث الجولة مساء اليوم بإجراءات الوزن الرسمية في المكان المخصص للإحماء، بإشراف حكام البطولة المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي، وقبل إجراءات الوزن تعقد لجنة الحكام اجتماعاً لمراجعة آخر المستجدات في قوانين الاتحاد الدولي التي سيتم تطبيقها في نزالات فئات الناشئين والبالغين والأساتذة رجال وسيدات في مختلف الأحزمة.

وتشمل البطولة المنافسة على الحزامين الأبيض والأزرق للناشئين مواليد 2000 و2001، والأحزمة أبيض وأزرق وبنفسجي وبني وأسود لمواليد 1999 وما قبلها، ونفس الأحزمة لفئة «الأساتذة 1» مواليد 1987 وما قبلها، ونفس الأحزمة الخمسة أيضاً لفئة «الأساتذة 2» مواليد 1981 وما قبلها، و4 أحزمة فقط هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود لفئة «الأساتذة 3»، أما فئة «الأساتذة 4» فسوف تقام نزالاتها لمن هم من مواليد 1971 وما قبلها في 4 أحزمة تبدأ من الأزرق، وتمر بالبنفسجي، البني، وتنتهي بالأسود، وتقام النزالات للمرة الأولى على مدار 3 أيام بعد أن كانت تقام على يومين في النسختين السابقتين، وذلك على ضوء الإقبال الكبير على المشاركة.

ورصد اتحاد الجو جيتسو، الجهة المنظمة للبطولة، جوائز قيمتها 125 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى في الفئات المختلفة، بالإضافة إلى 200 نقطة في التصنيف الدولي العام لصاحب المركز الأول، و160 نقطة لصاحب المركز الثاني، و120 نقطة للثالث، و100 نقطة لصاحب المركز الرابع، و80 لأصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن، كما رصدت مبالغ مالية لأهم 3 أكاديميات مشاركة في البطولة. وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، رئيس وفد اللجنة المنظمة، أن بطولة أبوظبي جراند سلام تحظى باهتمام كبير في البرازيل، لأنها تحتل مكانة مرموقة من بين كل المسابقات التي تقام بالبرازيل، وذلك على ضوء المستوى الاحترافي الكبير في التنظيم، والمكان الذي ستقام عليه والذي كان يمثل أملاً كبيراً لكل عشاق «فن الترويض» بأن يدخلوه، بالإضافة إلى المكافأة المالية المخصصة لأصحاب المراكز الأولى، فضلاً عن حب أهالي البرازيل للعبة الجو جيتسو.

وقال البطران: أكبر دليل على تطور ونجاح هذه البطولة هو الإقبال الهائل على المشاركة، حيث إن عدد البرازيليين الذين أتموا إجراءات تسجيلهم بنجاح هو 1878 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات، و42 لاعباً من أندية الإمارات التي بدأت تهتم بالبطولة، وتبحث عن النقاط التي تعزز مكانتها في الترتيب العام للفوز بلقب أفضل نادٍ محلي، حيث يشارك نادي العين بـ 14 لاعباً ولاعبة، فيما يشارك الجزيرة بـ 10 لاعبين، ونفس الرقم لنادي الوحدة، و8 لاعبين من نادي بني ياس. وعن تفاصيل إجراءات الوزن الرسمية قال: «تقام 4 مراحل، بحيث تقام المرحلة الأولى اليوم لمدة ساعتين اعتباراً من الخامسة وحتى السابعة لفئات الحزام الأبيض والبنفسجي بالغين وأساتذة، فيما ستقام المرحلة الثانية اعتباراً من الخامسة مساء وحتى السابعة غداً لفئات أحزمة البني والأزرق بالغين وأساتذة، وفي نفس التوقيت بعد غدٍ فئات الحزامين الأبيض والأزرق للبالغين والناشئين، أما فئتا الحزامين الأبيض والبنفسجي بالغين وأساتذة فسوف تقام إجراءات الوزن لهما في صباح غدٍ لمدة ساعة اعتباراً من الثامنة والنصف، وحتى التاسعة والنصف». من ناحيته أكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام «أن النزالات تنطلق في العاشرة صباح الغد، وذلك فئات الحزامين الأبيض والبنفسجي بالغين وأساتذة رجال وسيدات، فيما تقام السبت منافسات فئات الحزامين البني والأسود بالغين وأساتذة، رجالاً وسيدات، أما نزالات اليوم الأخير فسوف تخصص لفئات الأحزمة البيضاء ناشئين رجالاً وسيدات، والأحزمة الزرقاء ناشئين وبالغين وأساتذة رجالاً وسيدات، ونهائيات الأحزمة السوداء بالغين وأساتذة رجالاً وسيدات».

وقال البحري: «بطولة أبوظبي جراند سلام ولدت قوية لتبقى وتتطور، وتقود الجو جيتسو في العالم للتحول من الهواية للاحتراف، وهو الدور الذي تقوم به أبوظبي مع اللعبة ليس في الإمارات فحسب، ولكن في آسيا وكل القارات، مشيراً إلى أن جولة ريو دي جانيرو تحظى بحضور مميز من كبار المسؤولين في البرازيل، وعلى رأسهم حاكم الولاية، كما تحظى البطولة باهتمام إعلامي كبير وتنقلها أهم المحطات التلفزيونية في البرازيل والعالم». وأضاف البحري: «عقدنا اجتماعاً أمس مع الشريك المنظم المحلي في مقر الصالة المغطاة، وتابعنا كل شيء بمنتهى الدقة، ولم نترك شيئاً للمصادفة، ونتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً؛ لأن الجو جيتسو من الألعاب المهمة في ريو دي جانيرو، حيث بها ما يزيد على 800 أكاديمية تدريب وتأهيل لأبطال «فن الترويض»، ونحرص على اختيار وقت مميز لإقامة نزال الأساطير الذي سيجمع بين لاعبين من الطراز الفريد وهما كارلو سباريتو، ورافائيل كارينو».