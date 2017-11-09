الرمادي: عجمان يملك فرصة التأهل

عماد النمر (عجمان)

شدد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، على أن فريقه جاهز لمباراة الغد أمام حتا، مشيراً إلى أن الوقت ضيق ما بين مباراة الظفرة في الدوري، وحتا في كأس الخليج العربي، وحصل اللاعبون على راحة يومين، نظراً للإرهاق الذي حل بهم، بعد المشوار الطويل الذي قطعوه لمباراة الظفرة، وقال: نخوض ثلاثة تدريبات فقط للمباراة، ولمست جاهزية واضحة للاعبين، ووصل الفريق إلى مستوى متقدم من اللياقة البدنية التي تؤهله للعب مباريات مضغوطة، كما يحدث حالياً، ونأمل أن نواصل تقديم المستوى الجيد الذي تميز به عجمان منذ بداية هذا الموسم. وأكد الرمادي أن عجمان عبر مرحلة صعبة للغاية في الفترة الماضية، والمرحلة القادمة تحتاج إلى تركيز ذهني، حتى يواصل الفريق الموسم على النسق الذي ظهر عليه، وبين أن عجمان يملك ثلاث نقاط في المجموعة الأولى ولديه فرصة للصعود وسوف يتمسك بها، لذلك فهو يدخل مباراة حتا برغبة الفوز من أجل الوصول إلى النقطة السادسة.