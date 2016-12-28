مقاصة 2,62 مليون شيك بقيمة 130 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها 129,8 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2016، وبلغ عددها 2,623 مليون شيك، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتظهر البيانات أن عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة في شهر نوفمبر تراجع بنحو 130 ألف شيك مقارنة مع أكتوبر 2016 حيث بلغ 2,756 مليون شيك، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها خلال الشهر الماضي بنحو 4,5 مليار درهم مقارنة مع قيمتها في أكتوبر 2016 حيث بلغت 134,26 مليار درهم.

وأما الشيكات المرتجعة فقد زاد عددها بنحو 5700 شيك خلال شهر نوفمبر لتبلغ 131,7 ألف شيك مرتجع مقارنة مع 126 ألف شيك في شهر أكتوبر الذي سبقه.

وزادت قيمة الشيكات المرتجعة بنحو 750 مليون درهم خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى 7,06 مليار درهم مقارنة مع قيمة بلغت 6,31 مليار درهم في شهر أكتوبر 2016.