تين كات: فرصة لتجربة المزيد من الشباب

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد الهولندي تين كات مدرب الجزيرة، أن مباراة فريقه أمام النصر، تعد فرصة جيدة لتجربة المزيد من لاعبي الأكاديمية الشباب، وقال: بكل تأكيد، الجزيرة يلعب من دون عشرة لاعبين، وهو أمر صعب للغاية، لكنها فرصة جديدة للشباب، لكي يحصلوا على فرصة مواتية للظهور مع الفريق، وندرك تماماً أن النقص كبير، إلا أن ثقتي بلا حدود في الشباب، وسبق أن خضنا مباراة العين بظروف مشابهة، وحققنا الفوز، لذلك ليست لدي أي معوقات لتكرار التجربة مرة أخرى.

وأضاف: لا أخاف من الدفع بالشباب، وكلما وجدت لاعباً متميزاً، لن أتردد في الدفع به، وإظهاره للساحة الرياضية، مثلما حدث مع محمد جمال، والعطاس، وخلفان مبارك الذين انضموا إلى المنتخب.

وعن قدرة فريقه على رد خسارة الدوري برباعية، قال: ليس من العدل المقارنة بين طرفي اللقاء حالياً، هناك فريق يلعب من دون عشرة لاعبين، وآخر شبه مكتمل، وأشار إلى أنه لا يفكر بمنهج الانتقام ورد الخسائر، مؤكداً أنها كرة قدم، ولا شيء غير ذلك.