«إيرباص» تواصل تنمية المواهب الإماراتية في قطاع الطيران



تاريخ النشر: الأربعاء 28 ديسمبر 2016 دبي (الاتحاد) اختتمت «إيرباص» الشرق الأوسط مؤخراً رحلة ميدانية لطلبة إماراتيين إلى مدينة تولوز الفرنسية بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة التربية والتعليم في الدولة. وعلى مدار 6 أيام، حظي الطلبة الإماراتيون خلال زيارتهم بفرصة الاطلاع على عمليات الشركة من مهندسين متخصصين، فضلاً عن فرصة زيارة خطوط التجميع النهائية لطائرات عائلة A320 والطائرة العملاقة A380 والطائرة من طراز A350XWB. وتأتي دعوة إيرباص للطلبة الإماراتيين إلى تولوز كجزء من التزام الشركة الراسخ في دعم رؤية دولة الإمارات لعام 2021 وأهدافها الطويلة الأمد في تحقيق اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة من خلال أربعة أركان رئيسة، وهي الابتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا، مما سيضمن الازدهار البعيد المدى للدولة. وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران «أحد أهدافنا السامية هو دعم شباب دولة الإمارات، وصقل قدراتهم ليصبحوا رواد المستقبل في مجال الطيران، وبالتعاون مع شركة إيرباص، فإننا ندفع عجلة القطاع قدماً ونحقق عتبةً أخرى من الإنجازات في مجال تحفيز القدرات الإماراتية». من جانبه، قال فؤاد عطار، مدير عام إيرباص الشرق الأوسط «إن شركة إيرباص تحمل على عاتقها مسؤولية تأهيل المواهب الشابة ليصبحوا قادة المستقبل. ونحن واثقون من أن هذه الزيارة قد عملت على تحفيز وتشجيع الطلبة على البحث عن خيارات مهنية مستقبلية في قطاع الطيران». وأضاف عطار «سنستمر في إيجاد المزيد من المبادرات المشابهة التي تهدف إلى دعم رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية». وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، إن شبابنا هم عِمادُ أُمتنا ومسؤوليتنا تجاههم تتمثل في تمكينهم ورعايتهم وتأهيلهم لأن يصبحوا قادة المستقبل. نحن نقدر ونثمن شراكتنا مع إيرباص، ونسعى معهم من خلال هذه المبادرات والمشاريع لتعزيز قدرات شبابنا الإماراتيين وإتاحة المجال أمامهم للتعرف عن قرب على صناعة الطيران». وأضافت «نحن واثقون من أن زيارة طلبتنا لمنشآت شركة إيرباص ستمكننا من زرع روح الشغف لصناعة الطيران في نفوسهم وتحفيزهم على استكمال دراساتهم في هذا المجال مما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء الاقتصاد المعرفي ومتطلبات سوق العمل».