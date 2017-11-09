الجوكر يدشن كتاب «إمبراطور من ذهب»

دبي (الاتحاد)

دشن الزميل محمد الجوكر، أمين عام لجنة الإعلام الرياضي، كتاب «إمبراطور من ذهب»، ويستعرض مسيرة الوصل عبر سنواته الطويلة منذ التأسيس عام 1960، خلال 14 فصلاً مدعوماً بصور نادرة توثق اللحظات التاريخية، وتحكي المسيرة الحافلة بالإنجازات والبطولات لـ «قلعة الفهود».

وخصص الكتاب الفصول الثلاثة الأولى للحديث عن دور سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، في تأسيس الصرح الكبير في غرفة صغيرة بزعبيل، ليصبح نادي البطولات، وتأسيس سموه لمضمار جبل علي لسباق الخيل عام 1990، وتأسيس السباقات البحرية، من خلال إشهار اثنين من أوائل الأندية البحرية في الدولة ودبي، وهما نادي زوارق الشاطئ، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية.