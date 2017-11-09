عبدالرحمن علي: رحيل زهران فتح أمامي أبواب «الفهود»!

معتصم عبدالله (دبي)

فرض عبدالرحمن علي نفسه بقوة على دفاع «فهود زعبيل»، في الموسم الجديد، وأصبح يمثل «الثنائي الأساسي» مع وحيد إسماعيل في «قلب الأصفر»، ولعب الجولات السبع لدوري الخليج العربي، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي وضعها الأرجنتيني رودولفو أرواربارينا في المدافع الشاب «24 عاماً»، وأصبحت الفرصة كاملة أمامه، عندما قرر الوصل الاستغناء عن حسن زهران المنتقل إلى عجمان.

وأكد عبدالرحمن علي أنه لم يحصل على فرصته مع فريقه السابق الشباب، لتخوف النادي، حينها من الاعتماد على العناصر الشابة، وقال: عندما انتقلت إلى الوصل وجدت الوضع مختلفاً في الكثير من الأمور، ومن يعطي في التدريبات يجد لنفسه مكاناً في المباريات، ولا ينظر رودولفو إلى الأسماء أبداً، بل من يُعطي يحصل على حقه في المشاركة.

كشف عبدالرحمن عن سر مهم في تجهيزه البدني القوي، مع انطلاقة الموسم الحالي، وقال: شقيقي عبدالله له دور كبير في ذلك، حيث كان يقود تدريبي في «الجيم» قبل الموسم، لمدة ساعتين يومياً على فترتين، وهو ما جعلني أبدأ الموسم في كامل اللياقة البدنية، الأمر الذي ساعدني القيام بدور مهم إلى جانب وحيد إسماعيل الذي تعلمت منه الكثير، خاصة الروح القتالية التي يتميز بها.

وقال: لا أنكر أن خروج حسن زهران فتح لي الباب على مصراعيه، لاستغلال الفرصة، وهو ما جعلني أدخل الموسم بمنتهى التركيز، أضف إلى ذلك الثقة الكبيرة التي منحني إياها رودولفو الذي أعتبره من أفضل المدربين الذين تعلمت منهم طوال مشواري، وهو لا يعرف المجاملة، كما أنه كان مدافعاً سابقاً، وبالتالي يمنحني خبراته السابقة، من خلال الحديث معي في المهام الدفاعية.