شما المزروعي تطلق شعار «سفراء الطاقة»

دبي (وام)

أطلقت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، لقب وشعار «سفراء الطاقة»، في إطار مبادرة المجالس الشبابية في الجهات الاتحادية والمحلية والهادفة إلى تفعيل أدوار الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية والتطوير.

وأكدت معاليها خلال لقائها أعضاء مجلس الشباب الإماراتي للبترول في دبي، أن «تشكيل المجالس المؤسسية للشباب في مختلف الجهات يأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد أهمية تفعيل وإشراك الشباب في مختلف القطاعات والميادين والاستماع إليهم والتعرف عن قرب على أفكارهم واقتراحاتهم، إضافةً إلى تسخير مواهبهم وطاقاتهم لتوظيفها في خدمة مؤسساتهم والوطن ليكونوا عنصراً فعالاً في تحقيق التطور الذي تسعى إليه دولتنا».

واعتمدت معاليها -خلال اللقاء- شعار مجلس الشباب الإماراتي للبترول، مشيدةً بجهود الشباب الإماراتي، ومعربةً عن ثقتها بدورهم كسفراء في مجال التوعية بالطاقة ومصادرها محلياً ودولياً ودورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة ونشر الثقافة البترولية والوعي بين جيل الشباب وأفراد المجتمع كافة.

وأكدت أن «المسؤولية على عاتق الشباب عظيمة، ففيهم أمل قيادتنا وبهم نستشرف مستقبلنا،» معبرةً عن تفاؤلها بما ستقدمه المجالس الشبابية في مختلف المؤسسات.

ويعكس شعار المجلس رؤية دولة الإمارات العالمية التي تنطلق بعقول شبابها المتميزين في مجالات صناعة البترول والطاقة، بينما يمثل في مفهومه وتشكيله بألوان العلم الرسمية لإظهار الهوية الإماراتية وتواصل المجلس عالمياً وارتباطه المبسط في مجالات الطاقة من خلال أشكال حقول النفط.

من جهته، أعرب أحمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة ومحافظ الدولة لدى «أوبك» رئيس مجلس الشباب الإماراتي للبترول، عن شكره لدعم وزيرة الدولة لشؤون الشباب وفريق عملها على تعاونهم ومتابعتهم الدائمة وتواصلهم بهدف بناء جيل متمكن وواعٍ قادر على الإنتاج والتميز والابتكار في مرحلة ما بعد النفط.

وقال إن مجلس الشباب الإماراتي للبترول يعد إحدى الآليات لتبادل الأفكار والآراء والاستفادة من الخبرات والتجارب المطبقة في العالم في مجال الطاقة والتوعية بها، ويهدف إلى بناء شبكة اتصال عالمية بين أعضاء المجلس، وإبراز الكوادر المواطنة المتخصصة في مجال النفط والغاز، وتفعيل مشاركة الشباب الإماراتي في المؤتمرات والمحافل الدولية المتخصصة وبناء الوعي البترولي ونشر الثقافة البترولية لخدمة المجتمع.