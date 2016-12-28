ميناء خليفة يسجل النمو الأعلى في مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة حتى 2020

يوسف العربي (دبي)
سجل ميناء خليفة أعلى نسبة نمو في أحجام مناولة الحاويات والبضائع السائبة على حد سواء في المنطقة هذا العام ، حسب تقرير مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» للأبحاث التي توقعت مناولة نحو 23 مليون حاوية نمطية في موانئ «جبل علي»، و«ميناء خليفة»، و«خورفكان» في 2016 .
وأكد التقرير الفصلي أن حركة السفن في موانئ الدولة ستشهد تحسناً كبيراً في الأعوام الخمسة المقبلة بدعم توسعات جعلتها قادرة على استقبال أكبر سفن الشحن والنمو الاقتصادي المستدام.
|
ورصد التقرير زيادة أحجام مناولة الحاويات في ميناء جبل علي بواقع 4,4% لتصل إلى 16,8 مليون حاوية نمطية خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 15,473 مليون حاوية نمطية في 2015، على أن تنمو أحجام مناولة البضائع السائبة في الميناء بنسبة 1,8% لتصل إلى نحو 14,66 مليون طن مقابل 14,4 مليون طن.
|