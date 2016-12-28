ميناء خليفة يسجل النمو الأعلى في مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة حتى 2020

يوسف العربي (دبي)

سجل ميناء خليفة أعلى نسبة نمو في أحجام مناولة الحاويات والبضائع السائبة على حد سواء في المنطقة هذا العام ، حسب تقرير مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» للأبحاث التي توقعت مناولة نحو 23 مليون حاوية نمطية في موانئ «جبل علي»، و«ميناء خليفة»، و«خورفكان» في 2016 .

وأكد التقرير الفصلي أن حركة السفن في موانئ الدولة ستشهد تحسناً كبيراً في الأعوام الخمسة المقبلة بدعم توسعات جعلتها قادرة على استقبال أكبر سفن الشحن والنمو الاقتصادي المستدام.

وقدرت مؤسسة «بيزنس مونيتور انترناشيونال» البريطانية نمو مناولة الحاويات في ميناء خليفة بنسبة 16,4% خلال العام الجاري إلى 1,570 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما، ونمو البضائع السائبة في الميناء بنسبة 9,7% إلى نحو 13,545 مليون طن. وتوقع التقرير أن ترتفع أحجام مناولة الحاويات في ميناء خليفة العام المقبل بنسبة 14,9% إلى 1,8 مليون حاوية، ونمو مناولة الحاويات السائبة بالميناء بنسبة 8% إلى 14,6 مليون طن.

ورصد التقرير زيادة أحجام مناولة الحاويات في ميناء جبل علي بواقع 4,4% لتصل إلى 16,8 مليون حاوية نمطية خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 15,473 مليون حاوية نمطية في 2015، على أن تنمو أحجام مناولة البضائع السائبة في الميناء بنسبة 1,8% لتصل إلى نحو 14,66 مليون طن مقابل 14,4 مليون طن.