منصور بن محمد يطلق عرض «تخيل» في «دبي فستيفال سيتي»

دبي (الاتحاد)

أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مساء أمس الأول، العرض العالمي «تخيل» أحد أهم المشاريع الجديدة لمجموعة الفطيم، والذي يأتي ضمن برنامج توسعي أشمل تصل تكلفته إلى 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لتطوير «دبي فستيفال سيتي»، وإبراز مكانتها كواحدة من وجهات الجذب السياحي الأكثر تميزاً في الإمارة.

وكان الكشف عن المعلم العالمي الجديد، والذي يستخدم الضوء والنار والماء لرواية قصة ساحرة على امتداد 360 درجة، أحد أبرز الفعاليات التي أقيمت احتفالاً بانطلاق مهرجان دبي للتسوق 2017.

وخلال فعالية إطلاق المعلم، أعلن مسؤولو كتاب جينيس للأرقام القياسية التحقق من الإنجاز، تمهيداً لدخول سجلاتهم كأكبر عرض على الشاشات المائية في العالم.

وفي ختام الأمسية التي غمرت الحاضرين بتجربة ترفيهية فريدة، أقيم عرض مدهش للألعاب النارية.