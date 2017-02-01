12 شوطاً في تحدي «دولية» العين

العين(الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، تنطلق اليوم فعاليات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز على الميادين الرملية بنادي العين للفروسية، وتختتم مساء بعد غدٍ بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات قفز الحواجز يمثلون 34 دولة، بالإضافة إلى فرسان الإمارات.

تشتمل البطولة على 12 شوطاً، منها 6 دولية لفئة الثلاث نجوم متنوعة المواصفات وارتفاعات حواجزها تبدأ من 130 سم، وتصل قمتها في منافسة الجائزة الكبرى عند ارتفاع 160 سم، وتبدأ ارتفاعات حواجز أشواط فئة النجمة الواحدة من 120 سم، وتصل إلى 140 سم في منافسة جائزتها الكبرى، وتقام جميع منافسات البطولة على فترتين صباحية ومسائية في كل يوم من أيام البطولة الثلاثة بواقع أربع منافسات يومياً.

وتتضمن البطولة الجولة الأخيرة للنسخة الثالثة عشرة من الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم والتي ستقام في أميركا أبريل المقبل، ويشارك فيها ثلاثة فرسان من دول المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، سيتم الإعلان الرسمي عن أسمائهم في ختام جولة بطولة العين من فئة الثلاث نجوم، ويتزامن مع الحدث الرئيس فعاليات منافسات بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة.

ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة في البطولتين أكثر من 900 ألف درهم، منها 790 ألف درهم لبطولة فئة الثلاث نجوم، و120 ألف درهم لأشواط بطولة فئة النجمة الواحدة.