ترامب يقرن التهديد بالقوة بدعوة كوريا الشمالية للمفاوضات

عواصم (وكالات)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد وصوله إلى سيؤول أمس، أن بلاده مستعدة «لاستخدام كامل قوتها العسكرية إذا لزم الأمر» لمنع كوريا الشمالية التي تشكل تهديداً كبيراً، من شن هجوم، لكنه شدد على التركيز على استخدام «كل الأدوات المتاحة دون العمل العسكري» للحيلولة دون اندلاع صراع، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه تم تحقيق «تقدم كبير جداً» بهذا الملف الشائك. وأثنى ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-اون، على جهود الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي «لعب دوراً مفيداً جداً» وأعرب عن أمله في دور روسي مماثل. وفي تحول مغاير لخطابه الهجومي، أشار ترامب إلى أنه «من المنطقي حالياً، أن تتوجه كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات» بهدف إبرام اتفاق جيد يعود بالفائدة على شعبها خاصة، والعالم بأسره عامة، دون أن يكشف عما إذا كان يعتزم إجراء «محادثات دبلوماسية» مباشرة مع هذه البلاد المتشددة.
من جهته، أكد الرئيس مون جاي أنه وترامب اتفقا على تعزيز قدرة الترسانة الصاروخية لسيؤول من أجل مواجهة تهديدات بيونج يانج، قائلاً «الرئيس الأميركي أكد مجدداً التزامه الراسخ بالدفاع عن كوريا الجنوبية». وأضاف «لقد اتفقنا على العمل لحل قضية كوريا الشمالية النووية بطريقة سلمية، وإحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية» وطالب الشطر الشمالي بوقف استفزازاته الصاروخية، مشدداً بالقول «نحن على استعداد لتقديم مستقبل مشرق لكوريا الشمالية».
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وكشف مسؤولون أميركيون أن 3 حاملات طائرات أميركية والمجموعات القتالية المرافقة لها، ستجري مناورات في غرب المحيط الهادي خلال الأيام المقبلة في استعراض نادر للقوة، يتزامن مع جولة ترامب الآسيوية التي تتصدرها تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ورفضت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» والأسطول الأميركي بالمحيط الهادي التعليق على العمليات المستقبلية. لكن «رويترز» قالت نقلاً عن مصادرها، إن المناورات ستشمل حاملات الطائرات «يو إس إس نيميتز» و«رونالد ريجان» و«تيودور روزفلت» إضافة إلى السفن الحربية المصاحبة لها. وذكرت الوكالة أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها 3 حاملات طائرات أميركية مناورات في المنطقة. وأفاد مسؤولان حكوميان في طوكيو أن مدمرة يابانية «إينازوما» ستنضم هي الأخرى إلى الأسطول الأميركي بعد عملية منفصلة استمرت 3 أيام مع الحاملة «ريجان» في بحر اليابان.