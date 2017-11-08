النظام السوري يشن 40 غارة جوية على ريف حلب

عواصم (وكالات)
ارتفع عدد الغارات التي شنها الطيران الحربي التابع لقوات النظام السوري أمس، إلى نحو 42، واستهدفت مناطق في ريف حلب الجنوبي خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما عاد مئات المدنيين إلى حي المشلب أحد أحياء مدينة الرقة، بعد الانتهاء من نزع الألغام منه، ضمن أول دفعة من السكان العائدين إلى المدينة بعد طرد تنظيم «داعش» منها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن «انفجارات عنيفة، هزت مساء أمس الأول مناطق في ريف حلب الجنوبي، ناجمة عن تنفيذ طائرات حربية ما لا يقل عن 12 غارة، استهدفت خلالها مناطق في قرى تل الضمان، أم الكراميل، النعمانية، البطرانة، الواجد، السميرية، جفر منصور، والمنبطح، أعقبه قصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام استهدف أماكن في المنطقة، ومعلومات أولية عن خسائر بشرية».
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وفي السياق، ذكر المرصد مقتل 5 مدنيين بينهم أطفال وجرح 9 مدنيين آخرين، أمس إثر غارات جوية شنتها القوات الحكومية السورية على منطقة الغوطة شرق دمشق، استهدفت مدينة سقبا.
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فيما أعلنت لجنة إعادة الإعمار في مجلس الرقة المدني أنها أرسلت آخر دفعة من آليات إزالة الأنقاض التي تسلمتها من التحالف، إلى حي المشلب لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات.
وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، طلال سلو، قد أعلن في الـ 20 من أكتوبر المنقضي، رسمياً تحرير الرقة من «داعش»، وقال إنه سيتم تسليم إدارة الرقة إلى المجلس الأمني للمدينة، مشيداً بما وصفه بالنصر التاريخي الذي تحقق بعد دحر داعش.
وأضاف خلال كلمة له من قلب الرقة «نتعهد بحماية حدود المحافظة ضد جميع التهديدات الخارجية، ونؤكد أن مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية اتحادية، يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم».