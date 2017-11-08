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ضبط خليّة إرهابية في تونس
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

ساسي جبيل(تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية، تمكّنت من تفكيك خليّة إرهابية تتكوّن من 5 عناصر اعترفوا بتبنيهم للفكر الإرهابي. وأكدت الداخلية في بيان لها أمس أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من محافظة أريانة بالعاصمة تونس التي تمكّنت من تفكيك هذه الخليّة اعترفوا لها بتبنيهم للفكر الإرهابي وعقدهم اجتماعات سرّية وتلقيهم تدريبات بجبل عمّار بالجهة.

وأضاف البيان أنه وبتصفح هواتفهم الجوّالة تمّ العثور على عدّة أناشيد تدعو لما يُسمّى بـ «الجهاد» ومقاطع فيديو لعناصر إرهابيّة ببؤر التوتر. أشار ذات البيان إلى أنه وباستشارة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالاحتفاظ بـ 4 منهم ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي» وإبقاء الخامس بحالة سراح.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تعرض عسكريين اثنين إلى إصابة في انفجار لغم مساء أمس الأول بالمنطقة العسكرية العازلة بجبل الشعانبي بجهة القصرين.

     
 