الكويت: اعتقال متهم ببث أخبار كاذبة

الكويت (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس، إلقاء القبض على مواطن (كويتي) بتهمة بث أخبار كاذبة وإشاعات مثيرة، والتعرض للآخرين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن نشر تلك الأخبار تشكل بمجملها جرائم إلكترونية يعاقب عليها القانون.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ(الداخلية) في بيان صحفي: «إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكن من خلال نشاط مكافحة الأنشطة المخالفة للقانون، ومن خلال تطبيقاتها المتقدمة من رصد المواطن ومن ثم القبض عليه»، مضيفة أنها تتعقب من يتعاون معه. وأضافت أنه تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة على ذمة 24 قضية مرفق معها الشكاوى المقدمة ضد هذا الحساب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وحذرت من أن نشر الأخبار غير الصحيحة والتعرض لشخصيات، وغيرها تشكل بمجملها جرائم إلكترونية يعاقب عليها القانون، مبينة أنها سترصد وتتابع من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، وأنها لن تسمح بانتهاك حقوق الآخرين أو المساس بهم خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا يعاقب عليها القانون.