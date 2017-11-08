ترامب يعبر عن ثقته في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

أبوظبي واشنطن (وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن المملكة العربية السعودية مطمئنة في توجهها»، مشيراً في تغريدة على «تويتر» إلى أن «العديد من التقارير الغربية التي تتناول السعودية هذه الأيام مضطربة ومتسرعة، وبعضها كاذب»، وأضاف: «بلاد الحرمين مطمئنة في توجهها واثقة في اتجاهها».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس: «إن خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان «يعرفان بالضبط ما يفعلانه»، على خلفية احتجاز عدد من الشخصيات السعودية البارزة، بينهم أمراء في شبهات فساد»، ونشر ترامب تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: «لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، فهما يعرفان بالضبط ما يفعلانه»، مؤكداً أن بعضا من المعتقلين «درجوا على «حلب» بلدهم على مدى سنوات». وعبّر جون كيري، وزير الخارجية الأميركي السابق، عن إشادته بالعاهل السعودي وولي عهده وقراراتهما التي وصفها بأنها «تحولية»، وقال كيري في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية: «أؤمن بأنهما مصران على تحويل السعودية وتوجيه الدولة إلى المعاصرة، وأعتقد أن هذا عرض بنظرة مستقبلية، رؤية 2030». وتابع قائلًا: «استعداد الأمير محمد بن سلمان للتطرق لمسائل صعبة مثل مسألة قيادة المرأة وغيرها، هذه خطوات تحولية يحاول القيام بها.. هناك أصرار من قبل الزعماء في المنطقة للوقوف بقوة ضد ما يجري تحت الطاولة، الدعم الخفي وازدواجية الحياة، حيث يقول الأشخاص: نعم بالطبع، سنقوم بمحاربة الإرهاب، ولكن في الحقيقة تدفق الأموال كان يجري بانفتاح إلى منصات إرهابية، من جانب آخر، قال مصرفيون ومحامون: «إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد»، وأضافوا أن الرقم في ازدياد.