ألمانيا تنتقد سياسات الحماية التجارية الأميركية

برلين (رويترز)

قالت بريجيته تسيبريز، وزيرة الاقتصاد الألمانية، في مقابلة صحفية أمس: إن السياسات التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسير في «اتجاه خاطئ تماماً»، محذرة من أن سياسة الحماية التجارية ستؤثر سلباً على النمو والوظائف في كلا الاقتصادين.

وألمانيا من الدول الرائدة في مجال التجارة في العالم، حيث تمثل الصادرات نحو 45% من ناتجها المحلي الإجمالي. وأصبحت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2015 لتتفوق على فرنسا للمرة الأولى منذ عام 1961. وقالت تسيبريز لصحيفة بيلد رداً على سؤال حول أولى قرارات ترامب بشأن السياسات منذ تولى الرئيس الأميركي الجديد منصبه: «ما شهدناه على مدى الأيام العشرة الماضية مقلق ومزعج. هذا يمضي في اتجاه خاطئ تماماً».

وأوضحت تسيبريز أن عشرة في المئة فقط من الصادرات الألمانية تذهب إلى الولايات المتحدة، بينما يذهب 60% منها إلى بقية الدول الأوروبية، لكنها أضافت أن سياسات الحماية التجارية الأميركية ستظل أمراً سيئاً للاقتصاد الألماني، وكذلك للوظائف.

وقالت الوزيرة: «يجب علينا أن نتحدث ونواصل الحديث. مثل هذه السياسة الانعزالية التي يبدو أن دونالد ترامب يعتزم تنفيذها تلحق ضرراً بجميع الأطراف، وكذلك بالاقتصاد الأميركي». وأشارت تسيبريز إلى أن بعض التدابير التجارية التي أعلنها ترامب قبل توليه منصبه تنتهك القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية دون أن تخوض في تفاصيل.

وقالت الوزيرة: إن سياسة الحماية التجارية ستكون لها عواقب سلبية على المواطنين الأميركيين، لأن الشركات العاملة في الولايات المتحدة تعتمد على سلاسل الإمداد العابرة للحدود ذات الجودة العالية. ووقع ترامب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التجارية. وهدد ترامب أيضاً بفرض ضريبة حدودية تبلغ 35% على واردات شركات صناعة السيارات الألمانية.